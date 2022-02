(LaPresse) «Quello di oggi, dove si vaccinano le donne in gravidanza, deve essere un messaggio chiaro: la famiglia elemento strategico per uscire dalla pandemia». A dirlo è Francesco Vaia, direttore dell'istituto Spallanzani all'Open day dell'ospedale San Giovanni Addolorata per le donne in gravidanza e in allattamento. «È importante credere nella scienza, non torniamo all'oscurantismo», ha aggiunto Vaia.