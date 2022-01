Vaccino anti Covid, le reazioni avverse dipendono da questo effetto

Reazioni avverse al vaccino anti-Covid? In diversi casi sarebbe semplicemente suggestione. In questo anno di campagna vaccinale abbiamo sentito quotidianamente dubbi, paure e persino pareri assolutamente contrari ai vaccini. «Che cosa ci iniettano?», «Ci vogliono controllare» sono solo alcune delle frasi più esilaranti che sono giunte alle nostre orecchie (si tratta di una risata molto amara, ovviamente). In tanti hanno espresso diffidenza anche per i possibili effetti collaterali. Ebbene un’analisi sostiene che molte delle reazioni avverse comuni – non gravi – siano dovute all’effeto nocebo.

