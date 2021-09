Non solo Greta Thunberg. Nella lotta al cambiamento climatico ci sono altre figure giovani e di rilievo. È il caso di Vanessa Nakate, attivista 24enne che ha commosso i partecipanti alla Youth for Climate di Milano mettendo l'accento su come non possa esserci una giustizia climatica senza giustizia razziale.

