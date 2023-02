Varese, incendio sul Sacro Monte

(LaPresse) Le squadre dei Vigili del Fuoco di Varallo Sesia e quelle volontarie di Cravagliana Alagna e Romagnano sono intervenute in zona Sacro Monte per spegnere un incendio che sta raggiungendo la vetta della montagna. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento grazie alle squadre di terra e l'utilizzo di canadair ed elicottero.