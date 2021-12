Venti anni di Euro, come sono cambiati i prezzi? Rincari assurdi per caffè e pane

Era il 2001 quando salutavamo la lira per dare il benvenuto all'euro. Vent'anni esatti in cui i prezzi hanno avuto delle oscillazioni notevoli. Secondo un'indagine condotta da Altroconsumo, ad essere schizzati alle stelle sono caffè e pane. +82% per il pane fresco che è passato dai 2 euro al chilo a quasi 4 euro; una tazzina di caffè al bar è schizzata alle stelle se si pensa che vent'anni fa costava intorno ai 46 centesimi e oggi costa in media oltre 1 euro.

Foto Shutterstock, Kikapress; music Summer from Bensound.com