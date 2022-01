Viaggia per 4 chilometri contromano in autostrada: tragedia sfiorata in Friuli

(LaPresse) Ha viaggiato per quattro chilometri contromano sull'Autostrada A23, all'altezza di Tarvisio, sotto una fitta nevicata. Soltanto l'intervento tempestivo della Polizia Stradale, e una buona dose di fortuna, hanno evitato la tragedia. È accaduto lo scorso 6 gennaio in Friuli-Venezia Giulia. L'automobilista, un italiano, dopo aver imboccato l’autostrada all’altezza di Camporosso in direzione sud, ha invertito la marcia e percorso tutta la galleria Spartiacque – lunga quasi due chilometri, parte dei quali in curva – proseguendo nella percorrenza contromano per altri due chilometri, rischiando l'impatto frontale con i veicoli che procedevano nella giusta direzione. L’irrazionale manovra è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di Autostrade Spa; immagini raggelanti, visto l’incrocio con altri veicoli regolarmente in transito. L'uomo, che si è giustificato sostenendo di essersi distratto, è stato pesantemente multato.