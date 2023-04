Vignetta su Arianna Meloni, insulti e bagarre alla Camera

EMBED

(LaPresse) Ha sollevato polemiche la vignetta satirica del fumettista Notangelo pubblicata oggi sul giornale Il Fatto Quotidiano. Un disegno dal titolo “Obiettivo incentivare la natalità” che riprende le parole del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e che ha come protagonista Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio e moglie di Lollobrigida. Durante una seduta della Camera, la deputata Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia) ha mostrato piena solidarietà ad Arianna Meloni definendo «vomitevole» quanto successo. «È l'ennesimo tassello di una campagna del fango», ha aggiunto. In seguito Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha cercato di replicare, venendo però fermato sul nascere dalle offese di alcuni esponenti del centrodestra. Così è nato il caos in aula, fino al ritorno all'ordine qualche minuto dopo.