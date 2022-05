Violento nubifragio nel cosentino: cantine e negozi allagati, disagi alla circolazione

(LaPresse) Un violento nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Cosenza, provocando danni, smottamenti e notevoli disagi. Le precipitazioni si sono concentrate nella zona tirrenica, ed in particolare a Belvedere Marittimo. Molti i locali che si sono allagati e problemi anche per la circolazione a causa delle strade invase dall’acqua. Vigili del fuoco a lavoro per ripristinare l'agibilità della zona. Le condizioni meteorologiche, comunque, si sono poi via via normalizzate e la situazione è tornata tranquilla.