Volley, Mattarella alla finale di Coppa Italia: standing ovation dal pubblico

(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato nelle mani delle ragazze di Conegliano la Coppa Italia di volley femminile. Le venete, trascinate dalla fuoriclasse Paola Egonu Mvp della serata, hanno superato 3-2 in rimonta Novara nella finale disputata al palazzetto dello Sport di Roma. Il Capo dello Stato, in quella che potrebbe essere la sua ultima uscita pubblica, ha assistito alla partita dalla tribuna insieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò. Mattarella è stato salutato da un caloroso applauso del pubblico e ha ricevuto in omaggio dalle vincitrici di Conegliano una maglia del club.