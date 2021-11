Welfare Italia Forum, Brusaferro: «Mantenere alta l'attenzione e insistere su prevenzione»

(LaPresse) Silvio Brusaferro invita a non abbassare la guardia nella lotta alla pandemia. «Con la prevenzione le patologie non si manifestano ma ha un paradosso: col passare del tempo ci dimentichiamo delle stesse patologie e tendiamo a trascurare la prevenzione», avverte il presidente dell'Istituo superiore di sanità, a margine del Welfare Italia forum 2021, organizzato a Roma dal gruppo Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti. «La sfida che ci aspetta è proprio quella di mantenere alta l'attenzione», aggiunge Brusaferro.