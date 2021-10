Zaia e le discoteche al 50%: «Impraticabile, una presa in giro»

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2021

«È impraticabile pensare di riaprire le discoteche con solo il 35 % di capienza, soprattutto davanti a un settore che ha dato l'anima. Non so quanti riapriranno. È un comparto che offre un secondo lavoro a molti che ne hanno bisogno e che durante la pandemia ha fatto attività di screening e corsi sulla prevenzione. Spero che il Consiglio dei Ministri modifichi questa cosa, perché sembra una presa in giro. A pochissimi converrà riaprire, perché è diseconomico», lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, durante la diretta pubblicata sul suo profilo Facebook.

Courtesy Facebook Luca Zaia

Agenzia Vista