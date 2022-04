(Agenzia Vista) Venezia, 03 aprile 2022

Il presidente del Veneto Zaia ha postato un video sui social in cui impasta una pizza in una pizzeria. «Da giovane per mantenermi gli studi ho fatto anche il pizzaiolo... fa bene ogni tanto riprendere mano con pasta e pomodoro, per creare un cibo che in Italia è eccellenza!», questo il messaggio che accompagna il video.

Facebook Luca Zaia

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev