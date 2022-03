Zelensky collegato a Firenze: «Invasione cinica, una guerra terribile»

(LaPresse) «Saluto tutti gli amici dell'Ucraina, gli amici d'Europa e della libertà. So che oggi siete oltre 100mila in varie città. Noi ucraini vi siamo grati per questo». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in videocollegamento con la manifestazione per la pace a Firenze. «Viviamo in una terribile guerra che l'Europa non vedeva dai tempi della Seconda guerra mondiale, non è stata iniziata da noi. È una invasione cinica e crudele da parte della Russia, una guerra contro il popolo ucraino e le persone pacifiche e sincere che vete conosciuto negli anni della nostra indipendenza», ha aggiunto il presidente ucraino che è stato a lungo applaudito dalla piazza