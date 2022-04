(Agenzia Vista) Kiev, 24 aprile 2022

Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha scelto la cattedrale di Santa Sofia a Kiev per il suo messaggio per la Pasqua ortodossa: «Stiamo attraversando tempi bui, ma combattiamo per un'idea luminosa»

Instagram Zelensky

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev