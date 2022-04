Zelensky: «Incontro con Blinken durato oltre tre ore»

(Agenzia Vista) Kiev, 25 aprile 2022 «Continuiamo a fare di tutto per scacciare gli occupanti e riportare la pace a tutto il nostro popolo. Un elemento chiave di questo processo è la forza delle forze armate ucraine. Disponibilità di quantità e qualità sufficienti di armi, quantità e qualità sufficienti di munizioni. L'assistenza all'Ucraina è stata la questione numero uno nei colloqui con i rappresentanti degli Stati Uniti d'America arrivati ​​ieri a Kiev: il Segretario di Stato Antony Blinken e il Segretario alla Difesa Lloyd Austin. Condividiamo la stessa intesa con gli Stati Uniti: quando la democrazia vince in un paese, vince in tutto il mondo. Quando la libertà è difesa in un paese, è difesa in tutto il mondo», così il presidente dell'Ucraina Zelensky.

Instagram Zelensky

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev