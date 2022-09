(Agenzia Vista) New York 22 settembre 2022

Al termine del discorso rilasciato dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un video messaggio durante l’Assemblea delle Nazioni Unite a New York, i rappresentanti degli Stati presenti si sono alzati in piedi ed hanno effettuato un lungo applauso.

Onu

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev