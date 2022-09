Zelensky: «Morte regina Elisabetta rappresenta perdita per l'Europa e per il mondo»

(Agenzia Vista) Kiev, 09 settembre 2022

«Con grande tristezza ho appreso della morte di Sua Maestà la regina Elisabetta, una grande perdita per l'Europa e per il mondo, per conto degli ucraini ho fatto le condoglianze alla famiglia reale, al Regno Unito e al Commonwealth. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi», le parole del presidente ucraino Zelensky.

Instagram Zelensky

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it