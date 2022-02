Putin: «Nato ci ha ingannato e ha ignorato nostre proposte»

(Agenzia Vista) Russia, 21 febbraio 2022 "Siamo pronti a seguire la strada dei negoziati, tuttavia, a condizione che tutte le questioni siano considerate nel loro insieme, come un pacchetto, senza essere separate dalle principali proposte russe di base. E contengono tre punti chiave. Il primo è impedire un'ulteriore espansione della NATO. Il secondo è il rifiuto dell'Alleanza di dispiegare sistemi di armi d'attacco ai confini russi. E infine, il ritorno del potenziale militare e delle infrastrutture del blocco in Europa allo stato del 1997, quando è stato firmato l'Atto istitutivo Russia-NATO. Sono proprio queste nostre proposte fondamentali che sono state ignorate. I partner occidentali, lo ripeto, hanno espresso ancora una volta le dotte formule secondo cui ogni Stato ha il diritto di scegliere liberamente i modi per garantire la propria sicurezza e di entrare in qualsiasi alleanza e alleanza militare. Cioè, nulla è cambiato nella loro posizione, si sentono gli stessi riferimenti alla famigerata politica della "porta aperta" della NATO". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla nazione. Kremlino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it