Qatar-Ecuador inaugura il Mondiale delle polemiche

Il conto alla rovescia in Timelapse, l'arbitro è italiano Orsato

Roma, 20 nov. (askanews) - Il calcio d'inizio di Qatar - Ecuador, allo stadio Al Bayt, è in programma domenica 20 novembre, alle 17 (ora italiana), quando si alzerà il sipario sulla 20esima edizione della Coppa del Mondo di calcio. Nelle immagini di Afptv il conto alla rovescia in Timelapse.

Qatar - Ecuador è la gara inaugurale della competizione iridata,

prima giornata del gruppo A. Da una parte, il più piccolo stato

al mondo che abbia mai ospitato una fase finale del mondiale e

dall'altra una delle sorprese delle qualificazioni sudamericane.

Ci sarà un po' di Italia nel match inaugurale dei Mondiali 2022

tra Qatar ed Ecuador. A dirigere la sfida dell'Al-Bayt Stadium di Al Khor, infatti, sarà Daniele Orsato. Il fischietto di Schio sarà coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, quarto ufficiale l'ungherese Istvan Kovacs. Coppia italiana anche al Var con Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.

Inevitabile, per il Qatar, avere addosso gli occhi di tutta la

comunità calcistica mondiale. Il torneo che sta per prendere il

via è probabilmente il più discusso di sempre, per le tempistiche in cui si svolge e pure per le polemiche riguardanti i diritti dei lavoratori, così come le politiche in fatto di omosessualità del paese e dei diritti delle donne.