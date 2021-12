Quando il mal di testa deve preoccuparci?

A tutti può capitare, magari dopo una notte in bianco, di ritrovarsi la mattina successiva con un terribile mal di testa. Nella maggior parte dei casi, l’emicrania è una condizione passeggera che si risolve in poco tempo con qualche analgesico. Ci sono, però, alcune situazioni in cui il mal di testa potrebbe nascondere altro e coglierne i sintomi può salvarci da altre patologie. La diagnosi precoce, infatti, è più che preziosa per poter affrontare eventuali malattie anche gravi. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> IL REFLUSSO POTREBBE UCCIDERTI