Quando Piero Angela disse «70 anni in Rai, io come la regina Elisabetta»

(Adnkronos) - Solo un mese fa, in diretta dallo studio di Superquark, un commosso Piero Angela - scomparso oggi a 93 anni - annunciava il suo 'giubileo' in Rai con un paragone reale. "Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato da poco il suo giubileo di 70 anni dall’incoronazione - le parole del divulgatore scientifico -, dobbiamo dire che anche noi, molto più modestamente, festeggiamo 70 anni. Io in particolare, con il programma di oggi, saranno 70 anni che lavoro ininterrottamente per la Rai. Dal 1952, quando non c'era ancora la televisione". (Immagini RaiPlay)