Quando si può portare il cane in spieggia? Regole, norme e quando fare ricorso

Portare i cani in spiaggia può rivelarsi un'avventura complicata: a parte le molto pubblicizzate "bau beach", che non sono presenti in tutta Italia, i nostri amici a quattro zampe possono essere condotti sulla spiaggia libera? Non c'è una risposta univoca, ma notizie certe arrivano da Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali).Le spiagge private possono regolarsi come vogliono, perchè hanno ricevuto una specifica autorizzazione comunale, mentre i cani salvataggio e i cani guida dei non vedenti non hanno limiti di accesso. Per quanto invece riguarda la spiaggia libera, ogni anno le Regioni, con ordinanza balneare, fissano le prescrizioni che riguardano l'accesso dei cani in spiaggia, lasciando ai singoli Comuni la possibilità di determinare le zone libere ai cani. Purtroppo risultano ancora presenti ordinanze comunali limitative, che addirittura chiudono qualsiasi possibilità d'accesso ai quattrozampe. Attenzione ai cartelli all'ingresso della spiaggia.