Questa è la città meno ecosostenibile d'Italia nonostante mare cristallino e spiagge bellissime

Negli ultimi anni, si è parlato molto dell'importanza dell'ecosostenibilità e della necessità che i comuni italiani prendano delle iniziative per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di proteggere l'ambiente. Molti comuni hanno preso provvedimenti per evitare ad esempio il fenomeno dei rifiuti sulle spiagge, altri però non hanno istituito iniziative per diventare più sostenibili e sono stati inseriti nella classifica delle città meno verdi d'Italia. Catania è stata identificata da Legambiente come la città meno ecosostenibile della Penisola, con un alto numero di automobili per abitante, una riduzione degli spazi verdi e uno spreco di acqua considerevole. Si spera che il comune prenda delle iniziative per migliorare la situazione, anche perché la città custodisce alcune delle spiagge più belle d'Italia, tra cui Playa Catania (che si estende per ben 18 km), l'Oasi del Simeto e la Riviera dei Ciclopi, con le sue meravigliose spiagge.