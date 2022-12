Questo ristorante offre pranzo di Natale gratis alle persone anziane: l'iniziativa lodevole

A Natale puoi" è il titolo di una delle canzoni più conosciute e popolari del periodo natalizio, ma quante persone effettivamente mettono in pratica questo consiglio? Molti si riempiono la bocca di tante parole belle, altri, invece, cercano nel piccolo di fare qualcosa per aiutare il prossimo. E' il caso di un ristorante a Tivoli che per il 25 dicembre ha ideato un'iniziativa lodevole. Anche se il Natale chiama l'allegria, la bellezza nello stare insieme e i tradizionali pranzi di famiglia o in compagnia di amici, c'è chi non ha la possibilità di trascorrere del tempo con i parenti o chi non può farlo per motivi economici. A tal proposito il ristorante Taverna di Dracula a Tivoli ha deciso di offrire il pranzo del 25 dicembre a tutti gli anziani soli e con problematiche. Attraverso un post su Facebook hanno dato l'annuncio che è diventato virale. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

