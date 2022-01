Quirinale, Salvini: «Draghi non può lasciare a lavori in corso»

(LaPresse) "Non partecipo al toto nomi, quello lo lascio agli altri. Quello per cui lavoro è l'elezione veloce di un presidente del centro destra dopo trent'anni. Credo che l'alternanza faccia bene al paese. Noi stiamo al governo finché non finisce la crisi economica e sanitaria. Il 2022 sarà un anno pesante, non è il momento di fare i giochini politici, Draghi credo debba rimanere al suo posto e non abbandonare con i lavori in corso". Così Matteo Salvini a margine di un appuntamento elettorale a Roma, nel mercato di Porta Portese, a sostegno di Simonetta Matone, candidata alle elezioni suppletive.