Rdc, Trapanese: «Pagano i più fragili, sms ha creato sconforto»

(LaPresse) L'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese, in un' intervista rilasciata alla LaPresse, fa il punto della situazione in città all'indomani dell'interruzione dell'erogazione del reddito di cittadinanza. "Ci aspettavamo dei momenti di insurrezione e invece la situazione è abbastanza tranquilla. I cittadini oggi hanno più chiarezza sia della misura sia di quello che sta succedendo e soprattutto del fatto che i servizi sociali non hanno responsabilità", ha detto Trapanese. "Sicuramente è stata fatta una confusione di gestione tra le varie istituzioni. Il messaggio che è arrivato non ha dato dignità alle persone e ha creato sconforto. I perdenti in questa situazione sono i cittadini più fragili. Mi aspetto un autunno molto faticoso".