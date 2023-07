Re Carlo arrabbiato con il principe William: costretto a pagare l'affitto per rimanere in casa

I rapporti familiari sembrano essere tesi non solo tra Harry e il resto della famiglia reale britannica, ma anche tra Re Carlo e suo figlio primogenito William. Secondo quanto riportato dal Mail On Sunday e dall'Independent, il Principe del Galles avrebbe chiesto a suo padre di pagare l'affitto per soggiornare nella casa vacanze di Llwynywermod, situata vicino al parco nazionale di Brecon Beacons e acquistata da Carlo stesso quindici anni fa. La proprietà, insieme al Ducato di Cornovaglia, è passata a William, il quale guadagna circa 27 milioni di euro all'anno da queste terre. Forse Re Carlo sperava in uno sconto, ma sembra che dovrà pagare l'affitto come un ospite normale. Nonostante il disappunto del sovrano, sembra che Carlo abbia accettato di pagare per continuare a godere della sua amata proprietà. Foto: Kikapress Music: Korben