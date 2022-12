Re Carlo III, nel primo discorso di Natale si commuove pensando alla morte della madre Elisabetta

(Agenzia Vista) Londra, 25 dicembre 2022 "Mi trovo qui, in questa squisita cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, così vicino a dove riposa la mia amata madre, la defunta regina con il mio caro padre. Mi vengono in mente le lettere, le cartoline e i messaggi profondamente toccanti che tanti di voi hanno inviato a me e a mia moglie. E non posso ringraziarvi abbastanza per l'amore e la simpatia che avete dimostrato a tutta la nostra famiglia. Il Natale è un momento particolarmente toccante per tutti noi che abbiamo perso i nostri cari. Sentiamo la loro assenza ad ogni svolta familiare della stagione e li ricordiamo in ogni amata tradizione", le parole di Re Carlo III nel suo primo discorso di Natale. / Youtube Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it