Re Carlo incoronazione, l'agghiacciante profezia del "Nostradamus vivente" sul ritiro forzato

L'incoronazione di Carlo III come Re d'Inghilterra sta per avvenire, ma sono emerse alcune importanti preoccupazioni sulla sua salute. Un veggente brasiliano che si autodichiara il “Nostradamus vivente” e che sostiene di poter predire il futuro, avrebbe lanciato una preoccupante profezia sulla salute del sovrano. Sarebbe stato esortato a prendersi cura di sé per evitare gravi problemi di salute che potrebbero forzarlo a ritirarsi dal trono solo poco tempo dopo l’incoronazione. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music: by Korben MKdB