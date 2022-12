Reddito di cittadinanza, Meloni: «Se lo Stato ti mantiene non ti metti in gioco»

"Liberi di rifiutare offerte lavoro, ma allora niente sussidi"

Roma, 29 dic. (askanews) - "Bisogna intendersi sul concetto di congruità" del lavoro previsto dal reddito di cittadinanza: "Se congruità è che non voglio accettare un lavoro sottopagato che mi sfrutta, sono d'accordo; ma se il tema della congruità è che non considero la mansione all'altezza delle aspettative e degli studi fatti è diverso, perché tutti vorremmo il lavoro dei nostri sogni, ma non è capitato a tutti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno.

"Se non accetto un lavoro dignitoso e tutelato - ha aggiunto - sono libero di farlo e stare a casa, ma non posso farmi mantenere da chi paga le tasse". Per Meloni, oggi, "per parte non si trova il lavoro, ma per parte non si trovano i lavoratori. La Camera della moda dice che non si trovano decine di migliaia di addetti perché non sono formati". Secondo la premier "è più facile che le persone si mettano in gioco se non c'è il racconto che lo Stato ti mantiene, è una questione culturale: mettiti in gioco, e avrai le tue soddisfazioni".