(Agenzia Vista) Firenze, 09 agosto 2021 "Il primo modo per combattere la povertà è aiutare la gente a non diventare povera. Per combattere la povertà si creano posti di lavoro. La povertà non si elimina con un decreto, spiegatelo ai grandi soloni pentastellati ", così Matteo Renzi durante la presentazione del suo libro "Controcorrente" a Viareggio. / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it