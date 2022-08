Reggio Calabria, giovane aggredito da 20 ragazzi: il video

(LaPresse) Brutale pestaggio sul lungomare di Reggio Calabria nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio. A farne le spese un giovane, poco più che maggiorenne, aggredito a calci, pugni da un branco di 20 coetanei che hanno usato anche sedie di plastica e caschi da moto. A diffondere il video è stato il sindaco reggino, Giuseppe Francomatà, che ha condiviso la clip sul suo account Facebook: "Scene già viste purtroppo, evidentemente i messaggi educativi non bastano mai. Ho sempre sostenuto che il compito delle istituzioni ed in generale delle agenzie educative sia quello di capire i motivi di questi episodi, di comprendere il disagio profondo che vi si nasconde", ha spiegato il primo cittadino. "Ma a volte c'è poco da capire: evidentemente c'è chi, seppur giovanissimo, SCEGLIE proprio di esprimersi in questo modo barbaro, attraverso la violenza. Questa non è la nostra città, non è la Reggio che conosciamo. Non è quella Reggio inclusiva, tollerante, quella Reggio del dialogo e del rispetto delle regole, per la quale lavoriamo ormai da tanti anni", ha continuato Falcomatà. "Più che ai ragazzi io mi rivolgerei ai loro genitori: se io riconoscessi mio figlio in quelle immagini non ci penserei due volte ad accompagnarlo in Questura", ha concluso il sindaco. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE