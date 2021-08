Renzi: «Non condivido parole Biden su Afghanistan e modalità del ritiro»

(Agenzia Vista) Roma, 17 agosto 2021 "Le parole di Biden sono state importanti, ma io non le condivido. Quando ha spiegato che si volta pagina e che l'intervento in Afghanistan doveva essere concluso, anche in modi discutibili. Gli americani hanno sbagliato. E l'America deve decidere cosa vuole fare da grande. Viene da chiedersi che secolo sarà dopo che gli Stati Uniti hanno mostrato che si disimpegnano con grande facilità", così Matteo Renzi sulla situazione in Afghanistan durante una diretta Facebook. / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it