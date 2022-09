Renzi sbarca su TikTok: «Ci mancavo solo io...»

(Adnkronos) - "E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu...". Matteo Renzi, leader di Italia Viva, si presenta su TikTok. "Il primo video arriva proprio in questo momento, a 25 giorni dalle elezioni. È vero che la campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere. Per molti di voi io sono un esperto di 'First reaction shock' o di 'Shish', linguaggi quasi più complessi del corsivo".