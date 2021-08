Rimini, la rocca che si trova a metà strada tra cielo e terra

Nella Valmarecchia in provincia di Rimini sorge una straordinaria rocca che sembra trovarsi a metà strada tra cielo e terra. Qui si staglia il Castello di San Leo, una fortificazione rinascimentale del 1441. A renderla famosa, oltre la sua bellezza e la sua posizione, personaggi storici di spicco come Felice Orsini e il Conte Cagliostro. Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Emilia Romagna, il borgo dei murales: ogni due anni diventa un museo a cielo aperto