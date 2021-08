(Agenzia Vista) Roma, 15 agosto 2021 "Italia, Europa, Occidente: vergogna. Lasciare donne e bambini in mano ai tagliagole islamici, dopo anni di battaglie e sofferenza, non è umano". Così il leader della Lega Matteo Salvini in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev