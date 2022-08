Robin Williams, a 8 anni dalla sua morte il ricordo di un grande uomo e attore

Sono passati 8 anni dalla morte di Robin Williams, ma per chi ha visto uno dei suoi film almeno una volta il ricordo è ancora indelebile. Eterno, come i suoi personaggi. Ognuno dei quali ha tirato fuori una parte unica e inimitabile della sua personalità. “Will Hunting”, “L'attimo fuggente”, “Mrs Doubtfire”: sono solo alcuni dei capolavori del cinema che lo hanno visto protagonista. Un sorriso indimenticabile, come indimenticabile è stata, è e sarà la sua capacità di far ridere e piangere, coinvolgere e innamorare. Tante risate, tanti premi e tuttavia anche tante ombre nella sua vita: era l'11 agosto 2014 e il mondo perdeva un grande uomo e un grande attore.