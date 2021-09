Roma, crolla palazzina a Torre Angela dopo un'esplosione: 4 feriti. «Una sigaretta ed è scoppiato tutto»

Una palazzina è crollata in via Atteone, nel quartiere Torre Angela a Roma. Il crollo è avvenuto in seguito a una forte esplosione avvenuta al quarto e ultimo piano. Le cause probabilmente sono dovute a una fuga di gas che ha innescato un incendio. «Ho acceso una sigaretta ed è scoppiato l'appartamento», ha dichiarato ancora sotto choc ai soccorritori l'inquilino dell'appartamento coinvolto. Si tratta di un italiano, abitava da solo. L'uomo è rimasto ustionato in gran parte del corpo.