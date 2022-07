Roma, incendio Centocelle: densa nube di fumo. Nessuna persona coinvolta

(LaPresse) Gravi disagi per la densa nube di fumo scaturita dall'incendio in un'area di sfasciacarrozze in prossimità del parco archeologico di Centocelle, a est di Roma. Chiuso un tratto di strada su via Togliatti, tra l'intersezione con via Papiria e via Casilina. Al lavoro diverse squadre di Vigili del Fuoco con due autobotti. Sul posto anche le forze dell'ordine per la gestione del traffico veicolare. Nessuna persona risulta coinvolta.