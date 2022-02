Roscigno Vecchia, il paese-museo a pochi km da Salerno che merita dei essere visitato

Un borgo fantasma un paese-museo che dal 1998 è inserito nell'elenco dei siti patrimonio dell'UNESCO. È Roscigno Vecchia nel Cilento a pochi chilometri da Salerno. La sua storia si lega a quella del territorio: un terreno carsico i cui smottamenti continui hanno costretto gli abitanti ad abbandonare il paese. Ma l'amore per il loro borgo è stato così forte, che questo paese non è mai stato veramente abbandonato. Il tempo si è fermato a più di 100 anni fa. Crediti foto@Shutterstock Music: «Memories» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:- Campania, è tra i castelli più belli d’Italia: lo devi assolutamente visitare