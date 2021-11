Rosolino testimonial della campagna dell'Aci "Mi impegno” per salvare migliaia di vite sulle strade

Massimiliano Rosolino, Antonella Palmisano, Ettore Bassi, Gianni Ippoliti, Linus, Maria Leitner, Gigi Miseferi Antonio Giovinazzi e Vicky Piria sono i testimonial della campagna “Mi impegno”, che l’Aci lancia sui social in occasione della “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada”. "Salvare migliaia di vite ogni anno, si può: dipende solo da noi. Basta impegnarsi a non guardare il telefono mentre si guida, a non correre, anche se abbiamo fretta, a non guidare se abbiamo bevuto, ad allacciare sempre cinture e seggiolini e a fare sempre attenzione a ciclisti e pedoni".