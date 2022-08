Sabrina Salerno strega i fan al concerto allo Zoomarine a Roma

Le lancette dell’orologio spesso sembrano volare, ma per alcuni invece il tempo non passa mai. È il caso di Sabrina Salerno, splendida icona dei mitici anni ‘80, che ieri ha coronato il sogno di tutti gli ex teen-ager pronti ad ammirarla sul palco e magari incontrarla finalmente da vicino. Sabrina Salerno e l'amore con Enrico Monti: «Nessuno avrebbe scommesso su di noi, 30 anni dopo siamo ancora felici» A realizzare il desiderio dei ragazzi di allora, oggi tranquilli e diligenti padri e madri di famiglia, è stato il parco a tema marino Zoomarine, situato alle porte della Capitale, che ha fortemente voluto l’entusiasmante show musicale. Ad accogliere la cantante di “Boys, boys, boys” è stato il direttore generale Alex Mata, accompagnato da un volto noto del parco ovvero: Amato Scarpellino, ex concorrente del talent tv “Amici” e cantante, che ha presentato l’esplosiva Salerno, tra l’invidia dei fan di sesso maschile. Video Mino Ippoliti