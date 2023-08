Salario minimo, Schlein: «Il Governo non ha risposte o proposte alternative»

EMBED

(Agenzia Vista) Bologna, 24 agosto 2023 “Continueremo a batterci per il lavoro. Il lavoro di qualità e dignitoso. Abbiamo raccolto trecentomila firme per il salario minimo e proseguiremo la battaglia. Il Governo prende solo tempo. Hanno voluto incontrarci ma non hanno riposte o proposte alternative”, le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine dell’inaugurazione della Festa dell’Unità di Bologna. /eTV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev