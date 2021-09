Salone Mobile di Milano, Mattarella: «Straordinario significato per il rilancio e la ripresa del Paese»

(LaPresse)"Questo è un appuntamento di particolare importanza, abitualmente da tanti anni. Questa occasione di raccogliere coraggio d'impresa, creatività, fantasia, cultura, è di straordinario significato in questo momento del Paese per il suo rilancio e la sua ripresa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'inaugurazione del Supersalone, la versione speciale del Salone del Mobile, alla Fiera di Rho, a Milano. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE