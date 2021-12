Secondo i ricercatori della Edith Cowan University, bere 2 tazze di caffè al giorno porterebbe ad una riduzione del declino cognitivo dell'8% nel giro di un anno e mezzo. La ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers of Ageing Neuroscience, non è stata tuttavia in grado di stabilire se ci siano effetti diversi tra caffè decaffeinato e con caffeina.

