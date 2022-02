Alzheimer e sonno cattivo, cosa succede nel cervello

Non si sa mai abbastanza dell’Alzheimer. È infatti una di quelle malattie che possiamo definire misteriose, dal momento che non sono ancora noti tutti i meccanismi che causano la sua insorgenza. Questo non vuol dire che la scienza non abbia fatto ipotesi e non abbia alcuni punti fermi in mano da cui partire. A tal proposito, anzi, c’è una recente scoperta che riguarda i disturbi del sonno. Nello specifico, un cattivo sonno sarebbe in grado di accelerare la comparsa e il peggioramento dei sintomi.

