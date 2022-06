Alzheimer, i campanelli d'allarme nascosti nel modo di scrivere: cosa cambia nella calligrafia

LOLNEWS.IT - Nel mondo si contano circa 50milioni di persone affette da demenza senile, quasi il 70% di queste sviluppa il morbo di Alzheimer: la scienza sta lavorando per conoscere tutti gli aspetti, i sintomi, i campanelli d’allarme che portano ad un restringimento del cervello. Demenza e Alzheimer si manifestano attraverso episodi di confusione mentale, difficoltà a far di conto, perdita di memoria e difficoltà di coordinazione; Da controllare anche la calligrafia: In presenza di Alzheimer, la calligrafia può diventare tremolante e traballante, indecifrabile e molto diversa dal nostro solito. Ecco cosa notare.

