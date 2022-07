Prevenzione è la parola d'ordine per poter contrastare e affrontare in tempo l'insorgere di molte malattie come ad esempio l'Alzheimer. Una diagnosi precoce, può prolungare e migliorare la qualità della vita nei pazienti affetti da demenza. Come sempre il nostro corpo ci invia dei segnali, dei piccoli campanelli d'allarme che possono aiutarci a metterci in guardia.

