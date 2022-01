Andare in moto, per chi la ama, è un ottimo modo per staccare la spina e concedersi del tempo per se stessi. Poche cose come un giro in moto sanno regalare quella sensazione di libertà di cui l’uomo ha bisogno per evadere dalla realtà di tutti i giorni. Quel che non tutti sanno è che andare in moto fa persino bene perché riduce lo stress.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com