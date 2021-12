Bere poca acqua ha un effetto collaterale poco conosciuto: ecco cosa succede al nostro corpo

LOLNEWS.IT - Come tutti ben sappiamo dovremmo bere ogni giorno tra 1,5 e 2 lt di acqua al giorno: non solo per la dieta e il benessere della nostra pelle, bere è fondamentale per il cervello poiché l’85% del tessuto cerebrale è composto da acqua. Diversi gli effetti collaterali legati ad una insufficiente idratazione del nostro corpo, non ultimo il cattivo umore. Ebbene stando a una serie di ricerche internazionali, è oramai appurata la correlazione tra una scarsa quantità di acqua nell’organismo e un malessere psicologico. Il motivo spiegato dall'esperto.

